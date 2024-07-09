"Düğüm-1" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen "Düğüm-1" operasyonlarında, 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa’da “Düğüm-1” operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda, 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.
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Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 1️⃣9️⃣ ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen “DÜĞÜM-1” operasyonlarında— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 9, 2024
1️⃣.7️⃣4️⃣8️⃣ vatandaşımızı dolandıran
8️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Halkımızı… pic.twitter.com/L8gdxFyApG