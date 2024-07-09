Dolar
32.77
Euro
35.48
Altın
2,363.10
ETH/USDT
3,080.00
BTC/USDT
57,627.00
BIST 100
10,864.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Düğüm-1" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen "Düğüm-1" operasyonlarında, 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Cankut Taşdan  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
"Düğüm-1" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa’da “Düğüm-1” operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 1748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Liderler Zirvesi'nde Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız
Van'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu
Terör örgütü DHKP/C'nin saha yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
15 Temmuz'da bazı metro seferleri ücretsiz yapılacak

Benzer haberler

"Düğüm-1" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı

"Düğüm-1" operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından, "Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" paylaşımına ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet