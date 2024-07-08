Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Azerbaycan'ın Sırları" kitabı yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin ve Azerbaycan kültürünün anlatıldığı "Azerbaycan'ın Sırları" adlı kitabın yayımlandığını duyurdu.
Ankara
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca 'Tek millet iki devlet' şiarıyla Türkiye'nin Azerbaycan ile kardeşliğinin ve Azerbaycan'ın köklü kültürünün anlatıldığı 'Azerbaycan'ın Sırları' adlı kitap yayımlandı." ifadelerine yer verildi.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca “tek millet iki devlet” şiarıyla Türkiye’nin Azerbaycan ile kardeşliğinin ve Azerbaycan’ın köklü kültürünün anlatıldığı “Azerbaycan’ın Sırları” adlı kitap yayımlandı.https://t.co/69uvdKYBTz pic.twitter.com/kBZORgsOLT— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 8, 2024