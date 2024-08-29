"Doping Hafıza İlkokul" ve "DopiAI" ürünleri İstanbul'da tanıtıldı
Doping Hafıza, İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki programda, yeni ürünleri "Doping Hafıza İlkokul" ve "DopiAI" ürünlerini tanıttı.
İstanbul
Doping Hafıza Üst Yöneticisi (CEO) Mert Kalkavan, farklı dijital unsurlardan başlayan hikayelerinin bugün kendilerini Türkiye'nin en büyük dijital öğrenme platformu haline getirdiğini belirterek, "Öğrencilerin sadece akademik başarıları değil bütün eğitsel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir platform sunuyoruz." dedi.
Geçen yıl Microsoft OpenAI, Amazon Cloud Services, Oxford University Press gibi uluslararası iş ortaklarıyla AR-GE üssünde yaptığı geliştirmelerle tamamen yapay zeka destekli platforma dönüşen Doping Hafıza, yeni nesil öğrenme araçları ve uygulamalarıyla öğrenme dünyasını yeniden tasarlamayı hedefliyor.
Bu kapsamda Doping Hafıza, İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki programda, yeni ürünleri "Doping Hafıza İlkokul" ve "DopiAI" ürünlerini tanıttı.
Etkinliğe, Doping Hafıza'nın Üst Yöneticisi Kalkavan, Dijital Ürün Yöneticisi Emre Kılavuz, İçerik Koordinatörü Gözde Modan, İnovasyon Direktörü Tuğrul Bayındırlı ile sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
Mert Kalkavan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl gerçekleştirdikleri tanıtım etkinliklerinde çığır açan ürünlerini takdim ettiklerini söyledi.
Bu yılki tanıtımlarında ise "Doping Hafıza İlkokul" ve "DopiAI" yapay zeka ürünlerini sunduklarını belirten Kalkavan, "Doping Hafıza İlkokul ürünümüz sadece akademik başarı odaklı olmayan, aynı zamanda sosyal, duygusal gelişimi ve 21'inci yüzyıl becerilerini de geliştiren bütünsel bir dijital öğrenme platformu. Uygulamayla, 1'inci, 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü sınıftaki öğrenciler hem derslerine severek çalışabiliyor hem de 'Kral Şakir' hikayeleri gibi interaktif ve eğlenceli içeriklerle okuma ve anlama becerilerini geliştiriyor." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin, uygulamadaki "MIT Scratch Junior" ile kodlama gibi bazı 21'inci yüzyıl becerilerini de edindiğini anlatan Kalkavan, aynı zamanda öğrencilerin velileriyle periyodik koçluk görüşmeleri yapabildiğini ve branş uzmanlarından özel ders ve ödev desteği alabildiğini belirtti.
Kalkavan, "Öğrencilerin sadece akademik başarıları değil bütün eğitsel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir platform sunuyoruz." dedi.
"DopiAI" ürünlerinin ise tamamen yapay zeka araç gereçleri üzerine kurulu bir ürün olduğunu vurgulayan Kalkavan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"DopiAI aslında bir mobil uygulama ve uygulamadaki 'Dopi' bizim ana karakterimiz. Sizi dinliyor, sizinle empati kuruyor, sizle öğreniyor. Hobilerinizi, basketbol, müzik konularını, matematik konularını, ilkokul ve ortaokul kademesi için size uygun şekilde anlatıyor. Örneğin basketbolu seviyorsanız, bir basketbol karakteri üzerinden, müzik seviyorsanız müzikli şekilde anlatıyor. Konsepti anlamadığınızda size onunla ilgili bir kreatif görsel sunuyor. Mesela bölme toplama işlemlerini anlatmak için 8 dilime bölünmüş bir pizza görseli sunuyor. Sizi takip ediyor ve yüzünüzdeki ifadelerden, o sırada düşünceli misiniz, mutlu musunuz bunları takip ediyor ve size adım adım, tamamen size özel şekilde matematiği sevdirerek öğretmeye çalışıyor."
"Yeni geliştirmelere, yeni alanlara açılmaya devam edeceğiz"
Doping Hafıza olarak bu sene 14'üncü yıllarını kutladıklarına değinen Kalkavan, dijital öğrenme platformu için bu sürenin oldukça uzun olduğunu ve hikayelerinin bugün kendilerini Türkiye'nin en büyük dijital öğrenme platformu haline getirdiğini belirtti.
İlkokul 1'inci sınıftan lise son sınıfa kadar eğitim verdiklerine değinen Kalkavan, platformlarında, İngilizce, Almanca gibi yabancı dillerin de öğrenildiğini, ayrıca KPSS, DGS, ALES hazırlıklarının yer aldığını söyledi.
Kalkavan, Doping Hafıza olarak amaçlarının yurt dışında da benzeri başarıları tekrarlamak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu minvalde 'Dopiverse' isimli ürünlerimizi geçtiğimiz sene lanse etmiştik, o hızla büyüyor. Şu an yurt dışında 500 binin üzerinde indirilen, 50 binin üzerinde aylık aktif kullanıcıyla İngilizce, İspanyolca, Portekizce konuşulan pazarlarda da kullanılan bir ürünümüz var. 'DopiAI' ürünümüz de böyle yolculuklara çıkacak. Bunun ötesinde Türkiye'de de okul öncesi ve meslek edindirici taraflarda AR-GE yapmaya devam ediyoruz. Şu an ekibimiz 250 kişiye yakın ve bunların çoğu içerik veya teknolojik AR-GE yapan ekipler. Yeni geliştirmelere, yeni alanlara açılmaya devam edeceğiz."