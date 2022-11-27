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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uşak Belediyesi Çocuk Kent Projesi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
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Doğu'da yüksek kesimler karla kaplandı

Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli ve Ağrı'da etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler karla kaplandı.

Sidar Can Eren, Cüneyt Çelik, Günay Nuh, Selami Küçükoğlu   | 27.11.2022
Doğu'da yüksek kesimler karla kaplandı Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Erzurum

Erzurum genelinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken'de ise kar kalınlığı 16 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 dereceye düşmesi nedeniyle buzlanma riskine karşı Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kent merkezinde, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarında çalışma yaptı.

Ardahan

Ardahan kent merkezinde gece etkili olan sağanak, yükseklerde kar yağışına dönüştü.

Kar yağışı özellikle Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yollarında etkisini arttırdı.

Kars

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yüksek rakımdaki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Tunceli

Tunceli'de de bir süredir devam eden sağanak, Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde kar yağışına dönüştü.

Bu ilçelerdeki 3 bin rakımlı dağlar, sis bulutları arasında ayrı güzellik oluşturdu.

Ağrı

Ağrı'da da yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Kentte aralıklarla etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı.

Şehrin bazı bölgelerinde sis etkili oldu.

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