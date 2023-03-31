Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.
Ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.