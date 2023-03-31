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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulunuldu.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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