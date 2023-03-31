Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları devam etti
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, enkaz kaldırma çalışmaları sürdü.
Malatya
Kent merkezinde Kışla ile İnönü caddelerinde ağır hasar gören binaların yıkımına devam edildi.
Ekipler, çevrede tedbirleri aldıktan sonra, depremlerde ağır hasar gören binaları iş makineleriyle kontrollü şekilde yıktı.
İş makinelerince kamyonlara yüklenen molozlar ise kent merkezi dışında belirlenen noktalara taşındı.
Bazı vatandaşlar da yıkım çalışmalarını uzaktan izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.