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Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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