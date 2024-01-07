Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de Ordu ve Giresun kıyılarında rüzgar, akşam saatlerinden itibaren güney yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.