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Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Ahmet Sertan Usul  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de Ordu ve Giresun kıyılarında rüzgar, akşam saatlerinden itibaren güney yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

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