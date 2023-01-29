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Gündem

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkili oluyor.

Cüneyt Çelik, Günay Nuh, Selami Küçükoğlu, Sidar Can Eren   | 29.01.2023
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Anıl Aydın/AA

Erzurum

Erzurum'da dün sabah saatlerinde başlayarak aralıklarla etkisini artıran kar yağışı sonrası kent merkezi, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Lala Paşa Cami ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekanlar ile çevresi beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü kentte park ve bahçeler yağış nedeniyle karla kaplandı.

Bazı vatandaşlar fırçalarla araçlarının üzerini kimi esnaf da iş yerlerinin önünü kardan temizledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda kar küreme ile tuzlama çalışması başlattı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 45 santimetre ölçüldü.

Kars

Kars'ta kar yağışı ve sis etkili oldu.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla beyaza bürünen şehirde Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Kaldırım ve yollarda biriken karları temizleyen ekipler, çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da kar yağışı, sis ve soğuk hava etkisini sürdürdü.

Kentte, dün başlayan kar yağışı sabah da devam etti. Şehirde kar yağışının yanı sıra yer yer sis de etkisini gösterdi.

Tunceli

Tunceli'de de kar aralıklarla etkisini sürdürdü.

Kar kalınlığının bazı kesimlerde 40 santimetreye ulaştığı kentte, vatandaşlar evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Besiciler de kar yağışına rağmen hayvanlarının bakımını aksatmamak için yoğun mesai harcıyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kardan kapanan köy ve mahalle yollarında çalışmalarına devam ediyor.

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