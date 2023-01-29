Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 17. Konferansı kapsamında temaslarda ve ikili görüşmelerde bulunacak.
(Cezayir) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüreğir Kültür Merkezi'nde AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Adana/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yavuz Selim Meydanı'nda "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısına iştirak edecek.
(Amasya/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meyra Palace Otel'de düzenlenecek Ankara 3. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yusufeli Barajı'nda Dipsavak Mansaba Su Bırakma Testi'ne katılacak ve ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
(Artvin/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Silivri'de restore edilen tarihi Kısa Köprü'de incelemede bulunacak, Piri Mehmet Paşa Camii ve Külliyesi ile müze ve kütüphaneye dönüştürülen tarihi Kaymakamlık Binası'nı ziyaret edecek, Bizans Sarnıcı Müze Alanı ve Hünkarı Şerif Camii İhya Projesi'ni inceleyecek, Silivri Mübadele Müze Evi'nin açılış törenine katılacak.
(İstanbul/15.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası İstanbulspor-Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor ve Fenerbahçe-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.30/19.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'de 22. haftaya Adanaspor-Bodrumspor, Ankara Keçiörengücü-Altay, Yeni Malatyaspor-Eyüpspor ve Altaş Denizlispor-Manisa FK maçlarıyla devam edilecek.
(Adana/Ankara/13.30/Malatya/16.00/Denizli/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig'de 22. hafta, TFF 3. Lig'de 20. hafta maçları tamamlanacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa, Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor maçlarıyla sona erecek.
(Denizli/13.00/İstanbul/15.30/18.00) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Kayseri/Ankara/13.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta-TÜRŞAD, Cizre Belediyespor-Develi Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Tokat Belediye Plevne, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor, Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
(İstanbul/Şırnak/13.00/Bursa/15.00/Ankara/Hatay/16.00/İzmir/17.30) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta tek maç, Erkekler Süper Lig'de 14. hafta 5 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)
8- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Yunan Stefanos Tsitsipas ile Sırp Novak Djokovic karşı karşıya gelecek.
(Melbourne/11.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.