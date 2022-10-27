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Diyarbakır'da "Millet Kütüphanesi"nin temeli atıldı

Kayapınar ilçesinde belediye tarafından 2 bin 250 metrekarelik alanda inşa edilecek Millet Kütüphanesinin temeli atıldı.

Aziz Aslan   | 27.10.2022
Diyarbakır'da "Millet Kütüphanesi"nin temeli atıldı

Diyarbakir

Fırat Mahallesi'nde inşasına başlanacak, okuma ve çok amaçlı salon, 5 derslik, çalışma alanı, 360 kişilik konferans salonu, kafeterya ve 100 araçlık açık otoparktan oluşan kütüphanenin temel atma töreninde konuşan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, ilçeye gençler için yeni bir hizmeti daha kazandıracaklarını anlattı.

Mutlu olduklarını dile getiren Karaman, gençlerle görüştüklerinde kendilerinden okuma salonu, rahat ders çalışabilecekleri, kitaba, bilgisayara, internete erişebilecekleri mekanlar istediklerini belirterek, bu konuda daha önce de ilçede birçok yerin hizmete açıldığını ifade etti.

Gençlerin taleplerini yerine getirdiklerini kaydeden Karaman, bu hizmetleri sunarak gençlerin ders çalışmaları için motivasyonlarını da artırmış olduklarını söyledi.

Karaman, temeli atılacak Millet Kütüphanesinde de gençlere hem yaz hem de kışın rahat edebilecekleri bir ortam sunacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Çocuk ve gençlerimizin aileleri ile buraya gelip oturmak isteyen, kütüphane hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız için de kafeterya hizmeti sunacağız. Gelecek eğitim öğretim sezonuna yetişecek şekilde hazırlığımızı yaparak bu kütüphaneyi evlatlarımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunalım istiyoruz."

Hizmetin kente hayırlı olmasını dileyen Karaman, butona basarak, Millet Kütüphanesi'nin temeline ilk harcı attı.

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