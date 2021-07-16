Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde saat 11.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.44'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13,80 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan açıklama
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ergani ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti.
Vali Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 11.44'te Ergani'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
"Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Karaloğlu, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü ifade etti.
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