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Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde saat 11.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş, Ekrem Senvar   | 16.07.2021
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.44'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,80 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan açıklama

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ergani ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti.

Vali Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 11.44'te Ergani'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Karaloğlu, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü ifade etti.


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