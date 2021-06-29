Diyarbakır'da 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen "narko-terör" operasyonunda, 1 milyon 340 bin kök Hint keneviri, 150 bin kök skunk ve 3 kilogram esrar ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili Twitter'dan bilgi vererek, ele geçirilen kenevirlerin görsellerini paylaştı.
Paylaşımda, "İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalındaki Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında, 1 milyon 340 bin kök kenevir, 150 bin kök skunk, 3 kilogram kubar esrar ve 800 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.