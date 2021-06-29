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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili "Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Ferdi Türkten   | 29.06.2021
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız Fotoğraf: İslam Yakut - Anadolu Ajansı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, "Elmalı Davası" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hukukta yazılı kurallar kadar maşeri vicdan da esastır. Elmalı davasında belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede, çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız."

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