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Diyarbakır’da yeni çadır kent kuruluyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 4 bin 200 çadırın kurulacağı yeni geçici barınma alanı oluşturulması için altyapı çalışmalarına başladı.

Mehmet Niyazi Deniz   | 11.02.2023
Diyarbakır’da yeni çadır kent kuruluyor

Diyarbakır

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD koordinasyonunda depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Silvan yolu üzerinde bulunan boş arazide altyapı çalışmalarını yürüten ekipler, 190 bin metrekare alanda 4 bin 200 çadırın kurulması için iş makineleriyle zemini düzeltti.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de alanda lavabo ve su ihtiyacının karşılanması için içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması yapacak.

Çadır kentte vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için tuvalet, duş bölümü, çamaşırhane ve sosyal alan yer alacak.

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