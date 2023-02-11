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Hatay'da 7 yaşındaki çocuk, depremin 136. saatinde enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki çocuk, 136. saatte sağ olarak çıkarıldı.

Filiz Kınık Öz   | 11.02.2023
Hatay'da 7 yaşındaki çocuk, depremin 136. saatinde enkazdan kurtarıldı

Hatay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara desteklerini sürdürüyor.

Ekipler, Hatay Defne'de bulunan enkazda yaptıkları çalışmalarda, 7 yaşındaki İsra Tehalmi'yi depremin 136. saatinde sağ olarak çıkardı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tehalmi, sedyeye alındıktan sonra vatandaşların alkışları eşliğinde ambulansa konulup hastaneye götürüldü.

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