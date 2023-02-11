Hatay'da 7 yaşındaki çocuk, depremin 136. saatinde enkazdan kurtarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki çocuk, 136. saatte sağ olarak çıkarıldı.
Hatay
İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara desteklerini sürdürüyor.
Ekipler, Hatay Defne'de bulunan enkazda yaptıkları çalışmalarda, 7 yaşındaki İsra Tehalmi'yi depremin 136. saatinde sağ olarak çıkardı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tehalmi, sedyeye alındıktan sonra vatandaşların alkışları eşliğinde ambulansa konulup hastaneye götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.