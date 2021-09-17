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Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

Hamdi Çelikbaş   | 17.09.2021
Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

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