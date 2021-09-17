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Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören tüketicilerin, elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatlarının, 3 ay süreyle ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 17.09.2021
Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Ankara

Cumhurbaşkanı kararıyla Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören tüketicilerin, elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları 3 ay süreyle ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 11 Ağustos'ta Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin etkilerini azaltmak üzere elektrik tüketimlerine yönelik tahsilatların ertelenmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen yerlerde, afet ilanı öncesinde elektrik tüketim aboneliği bulunan tüketicilerin Ağustos, Eylül ve Ekim tahakkuk dönemlerine ilişkin faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelendi.

Kamu kurum ve kuruluşlara ait yerlerin tüketimleri bu kararın kapsamı dışında tutuldu.

Ertelemeden kaynaklı finansman maliyeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Söz konusu karar, 1 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak.

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