Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün yaşanan terör saldırısını kınadı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan ile dayanışma içinde olmaya devam edeceği belirtildi.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, Şii Müslümanları taşıyan yolcu minibüslerine düzenlenen silahlı saldırıda 42 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.