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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Nur'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur'u kabul etti.

Harun Kutbe  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Nur'u kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasında savunma ve terörle mücadele konusundaki işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler, karşılıklı ticaret ve enerji alanındaki ortak çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin, Somali'nin kalkınmasına yönelik sağlık ve insani yardım alanlarındaki faaliyetleri de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yıllar içerisinde stratejik bir boyuta ulaşan Somali ile ilişkilerimizin her alanda gelişmeye ve güçlenmeye devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye olarak tüm kurumlarımızla, Somali halkının refahına ve huzuruna katkıda bulunmak için samimi çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Somaliland'da barışçıl bir ortamda gerçekleşen seçimlerin, tüm Somali halkına ve Somaliland'a barış, istikrar ve refah getirmesini temenni ediyor, Somali halkına sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum."

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