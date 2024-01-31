Dışişleri Bakanı Fidan, Romanya'da resmi temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ve Romanya Senatosu Başkanı Nicolae Ionel Ciuca ile resmi temaslarda bulundu.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Romanya Başbakanı Ciolacu ve Senato Başkanı Ciuca tarafından Bükreş'te kabul edildi.
Görüşmeler birebir ve heyetler arası olarak gerçekleştirildi.
Fidan ayrıca, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği Resmi Konutu'nda Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği (RMTTDB) Milletvekili Ahmet Varol, Romanya Demokratik Türk Birliği Milletvekili Hüseyin İbram, RMTTDB Başkanı Gelil Esergep ve Romanya Demokratik Türk Birliği Başkanı Fedbi Osman ile bir araya geldi.
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