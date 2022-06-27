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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terör hepimizin ortak düşmanı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Terör) Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı." dedi.

Ali İhsan Çam   | 27.06.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terör hepimizin ortak düşmanı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

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