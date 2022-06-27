Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terör hepimizin ortak düşmanı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Terör) Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.
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