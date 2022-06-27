Dolar
16.55
Euro
17.53
Altın
1,825.33
ETH/USDT
1,185.90
BTC/USDT
20,772.00
BIST 100
2,542.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bozkurt’taki selde mahsur kalanlar Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle kurtarılıyor CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Ali Kemal Akan   | 27.06.2022
Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sinop'un iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bakan Soylu'dan Batı Karadeniz'deki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama: Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor
Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuyla ilgili açıklama
Sahil Güvenlik Komutanlığı, sel bölgesinde mahsur kalanları helikopterle kurtarıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Benzer haberler

Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Alaplı'da heyelan nedeniyle bazı yayla yolları ulaşıma kapandı

Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Sinop'ta, Ayancık-Türkeli kara yolu yağış nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı

Sinop'ta, Ayancık-Türkeli kara yolu yağış nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı
Kars'ta yağış taşkınlara neden oldu

Kars'ta yağış taşkınlara neden oldu

Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor