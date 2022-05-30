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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Emre Karaca   | 30.05.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Bakan Çavuşoğlu, saat 10.00'da AAtölye'de başlayacak Editör Masası'nda dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.

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