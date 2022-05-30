Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Ankara
Bakan Çavuşoğlu, saat 10.00'da AAtölye'de başlayacak Editör Masası'nda dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.