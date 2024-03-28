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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "hükümetin IMF ile anlaştığı" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığına" yönelik iddianın doğru olmadığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "hükümetin IMF ile anlaştığı" iddiasını yalanladı

Ankara

Merkezden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarındaki "Hükümet IMF ile anlaştı, seçimden sonra ortaya çıkacak" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin IMF ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir. Türkiye'nin ekonomi programı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

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