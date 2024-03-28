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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’nın Ortaca ilçesinde halka hitap ediyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valiliği'ne ziyarette bulundu.

Elif Özlem Çelikler, Mustafa Yılmaz  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti

Bursa

Yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin düzenlediği mitinge katılmak için kente gelen Erdoğan, otobüsle geçtiği güzergahta vatandaşları selamladı.

Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Bursa Valiliği binasına gelen Erdoğan, tören mangasını selamladıktan sonra Valilik makamına geçerek, Vali Mahmut Demirtaş'la görüştü.

Valilik'ten ayrılırken vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle mitingin yapılacağı Gökdere Meydanı'na hareket etti.

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