Dolar
31.64
Euro
34.33
Altın
2,124.68
ETH/USDT
3,733.20
BTC/USDT
66,675.00
BIST 100
8,911.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, Bursa'da 7-8 Mart'ta düzenlenecek

Bursa'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği 7-8 Mart'ta yapılacak.

Mustafa Yılmaz  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, Bursa'da 7-8 Mart'ta düzenlenecek

Bursa

Başladığı 2021 yılından bu yana 20 şehirde 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği fuar, "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında-Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bakanlıklar, Savunma Sanayii Başkanlığı, Ulusal Ajans, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, THY gibi 40'ın üzerinde kamu kurum ve kuruluşun katılımıyla düzenlenen fuarda, açılan stantlar ve bu stantlarda görevlendirilen uzman kamu personeli vasıtasıyla gençlere hangi desteklerin sunulduğu anlatılacak.

Devlet millet bütünleşmesi misyonu kapsamında gençler, burs alarak eğitimlerine hız kesmeden devam edebilecek, kamudaki staj ve kariyer fırsatlarından faydalanabilecek, kredi, teşvik ve hibelerle birer girişimci olarak kendi işletmelerini kurabilecek. Bu kapsamda Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği ile gençlerin geleceklerini kurmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Etkinliğe katılacak üniversiteli gençler öğrenci kimlikleriyle 7-8 Mart'ta 09.00-18.00 saatlerinde Bursa'da metro ulaşımından ücretsiz yararlanabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de öncelikli gündem "Deprem"
Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Malta'da Türk vatandaşı Pelin Kaya'nın katili 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Prof. Dr. Bilgehan, Kastamonu'da 1943'te yaşanan büyük depreme dikkati çekerek uyardı
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Benzer haberler

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, Bursa'da 7-8 Mart'ta düzenlenecek

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, Bursa'da 7-8 Mart'ta düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in doğum gününü kutladı

Otomotiv endüstrisi 3,1 milyar dolarla en yüksek şubat ayı ihracatına imza attı

Batan geminin mürettebatını arama çalışmalarının sürdüğü İmralı Adası açıklarında ceset bulundu

Batan geminin mürettebatını arama çalışmalarının sürdüğü İmralı Adası açıklarında ceset bulundu
Sanatçı Ali Lei Gong ve Said Lei, Bursa'da Çin minyatürü performansı sergiledi

Sanatçı Ali Lei Gong ve Said Lei, Bursa'da Çin minyatürü performansı sergiledi
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor

Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet