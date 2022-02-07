Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen eski milli yüzücü Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.