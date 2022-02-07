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Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Murat Kaya   | 07.02.2022
Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen eski milli yüzücü Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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