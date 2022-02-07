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Bakan Kurum'dan, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamada hasar gören ve etki alanındaki 5 binanın tahliye edildiğini bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 07.02.2022
Bakan Kurum'dan, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Üsküdar'da bir binada gerçekleşen patlama nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlamada hasar gören ve etki alanındaki 5 bina tahliye edilmiş olup İl Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespitine başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

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