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İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Yeşim Sert Karaaslan   | 07.02.2022
İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların salı sabah saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzeye dönmesiyle kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şekline dönüşeceği ve çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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