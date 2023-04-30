Dolar
19.45
Euro
21.43
Altın
1,989.40
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ankara mitinginde konuşuyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu’nda vatandaşlara hitap ediyor.
logo
Gündem

Depremzede Malatya esnafı konteyner dükkanlarında siftah yaptı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnaf, kurayla kendilerine tahsis edilen konteynerlere yerleşmeye başladı.

İlhami Erkılıç, Yunus Hocaoğlu  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Depremzede Malatya esnafı konteyner dükkanlarında siftah yaptı Fotoğraf: Yunus Hocaoğlu - AA

Malatya

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, çok sayıda ev ve iş yeri ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Ticaretin normale dönmesi ve depremzede esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için valilik, belediye, ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle şehrin farklı noktalarına konteyner çarşılar yapılıyor.

27 Nisan'da kent genelinde yaklaşık bin konteyner iş yeri kurayla dağıtılırken bazı esnaf da faaliyetlerine başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki alanda kurulan konteynerlerde farklı mesleklerden birçok esnaf ürün satıp siftah yaptı.

Konteyner iş yerlerinde hayata tutunmaya çalışıyorlar

Eczacı Metin Tay, AA muhabirine, 1992'den beri Malatya'da eczacılık yaptığını anlatarak, "Depremden önce iş yerimiz çarşı merkezindeki Akpınar Meydanı'ndaydı, maalesef depremlerde çarşı merkezinin neredeyse tamamı yıkıldı. Orada kasap, balıkçı ve sebzeciler pazarı, kuyumcular ve mısır çarşısı vardı. Malatya'nın ana merkezi yıkılınca çarşı konusunda sıkıntı çektik ama devletimiz hızlı şekilde şehrin çeşitli yerlerine konteyner iş yeri yaptırıp yerleştirdi." dedi. 

Tay, Malatya'ya hizmete devam edeceklerini ifade ederek, "Raflara 2-3 gündür ilaçları diziyoruz, esnafımız siftah yapmaya başladı. Burası kentin merkezinde iyi bir çarşı olacak. Vatandaşımız her alanda iş yerleri olan bu çarşıdan faydalanacak." diye konuştu.

Saray Mahallesi esnafından kırtasiyeci Ergün Akdeniz de depremlerde iş yerinin tamamen yıkıldığını belirterek, "Çarşı merkezinde 30 yılık iş yerimiz vardı. Kurada burası çıktı, şimdi işimizin başındayız, hayata tutunmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür rafları dizdik, siftah yaptık. Çok aktif olmasa da yavaş yavaş vatandaş gördükçe çarşıya geliyor." dedi. 

Haluk Özpolat da 40 yıllık esnaf olduğunu, depremler nedeniyle iş yerlerinin yıkıldığını kaydederek şöyle devam etti:

"Devletimiz sağ olsun, böyle bir konteyner iş yeri verdi, bugün de 'Bismillah' deyip işe başladık. Tabii eksiklikler var, inşallah onlar kısa sürede giderilir. Yine de halimize şükrediyoruz. Rafları yeni dizmeye başladık, müşterileri bekliyoruz. İnşallah iyi olacak. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın, çok zor durum." 

Esra Kara ise depremlerde çarşı merkezindeki iş yerinin yıkıldığını, teslim aldıkları konteynerde işe başlamanın heyecanını yaşadıklarını anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu
Bakan Dönmez: Devletimiz kent ayrımı yapmaksızın vatandaşımızın yaşadığı her yere altyapı hizmetlerini götürmeye kararlı
Bakan Soylu, TEKNOFEST'i ziyaret etti
Ağrı'da ilkbahar yağışları kuraklık tehlikesi altındaki baraj ve akarsulara yaradı
Depremzede Malatya esnafı konteyner dükkanlarında siftah yaptı

Benzer haberler

Depremzede Malatya esnafı konteyner dükkanlarında siftah yaptı

Depremzede Malatya esnafı konteyner dükkanlarında siftah yaptı

Malatya'da depremzedeler için köy tipi konutların inşası sürüyor

Nurhak'ta bir mahalleye 4 "konteyner dükkan"ın kurulumuna başlandı

Malatyalı depremzede çocuklar, "gönüllü" akademisyenler ve öğrencilerle hayata tutunuyor

Malatyalı depremzede çocuklar, "gönüllü" akademisyenler ve öğrencilerle hayata tutunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremlerin ardından afetzedelere toplam 30 milyar lira ödeme yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremlerin ardından afetzedelere toplam 30 milyar lira ödeme yaptık
Malatya'da depremzede kadınlar üreterek afetin etkisini unutmaya çalışıyor

Malatya'da depremzede kadınlar üreterek afetin etkisini unutmaya çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet