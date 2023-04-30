Şırnak'taki araç kazasında iki asker şehit oldu, dört asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'taki araç kazasında, iki askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, araç kazasında yaralanan dört askerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.