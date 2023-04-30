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Şırnak'taki araç kazasında iki asker şehit oldu, dört asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'taki araç kazasında, iki askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Şırnak'taki araç kazasında iki asker şehit oldu, dört asker yaralandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, araç kazasında yaralanan dört askerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

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Şırnak'taki araç kazasında iki asker şehit oldu, dört asker yaralandı
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