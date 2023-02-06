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Deprem bölgelerindeki vatandaşlar camilerde kalabilecek

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, deprem bölgesinde evlerine dönemeyen vatandaşların il müftülükleri ve din görevlilerinin rehberliğinde uygun olan camilerde diledikleri kadar kalabileceklerini bildirdi.

Sertaç Bulur   | 06.02.2023
Deprem bölgelerindeki vatandaşlar camilerde kalabilecek

Ankara

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Pazarcık merkezde meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak deprem bölgesinde vatandaşların yanında olacaklarını belirten Erbaş, "Deprem bölgesinde evlerine giremeyen tüm vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde il müftülüklerimiz ve din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler." bilgisini paylaştı.


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