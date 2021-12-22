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Denizli'deki Yayla Gölü buz tuttu

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Yayla Gölü'nün yüzeyi, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düşmesiyle buzla kaplandı.

Sebahatdin Zeyrek   | 22.12.2021
Denizli'deki Yayla Gölü buz tuttu Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek / AA

Denizli

Doğaseverler, kent merkezine 54 kilometre uzaklıktaki Süleymanlı Yaylası'ndaki gölün buz tutmasına şahitlik etmek için bölgeye geldi.

Buz üstünde yiyecek arayan yaban kazları da güzel görüntüler oluşturdu.

Arkadaşlarıyla donan gölü görmeye Manisa’dan gelen Ahmet Tekin, AA muhabirine, manzaraya hayran kaldığını söyledi.

Tekin Gürsoy ise yaylanın dört mevsim güzellikler barındırdığını, kışın da harika bir görüntüye kavuştuğunu ifade etti.

İzmir’den gelen İsmail Yenice de "Kar görmek için buraya arkadaş tavsiyesiyle geldim. Gölün buz tuttuğunu görüne çok şaşırdım. Tablo gibi görüntü var. Karı çok özlemiştik." dedi.


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