Denizli'deki orman yangınına müdahale devam ediyor
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Denizli
Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri müdahale etti.
Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmalar yeniden yoğunlaştı.
Sarp ve dağlık arazide ilerleyen yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 48 personel, 11 araç, 16 arazöz, iş makineleri ve 2 helikopter katılıyor.
MSB 4 helikopter görevlendirdi
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Denizli'de meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 4 adet helikopter görevlendirildi." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.