Dolar
34.29
Euro
37.22
Altın
2,730.18
ETH/USDT
2,539.80
BTC/USDT
67,976.00
BIST 100
8,795.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Denizli'deki orman yangınına müdahale devam ediyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Sebahatdin Zeyrek  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Denizli'deki orman yangınına müdahale devam ediyor Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri müdahale etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmalar yeniden yoğunlaştı.

Sarp ve dağlık arazide ilerleyen yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 48 personel, 11 araç, 16 arazöz, iş makineleri ve 2 helikopter katılıyor.​​​​​​​​​​​​​​

MSB 4 helikopter görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Denizli'de meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 4 adet helikopter görevlendirildi." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'deki orman yangınına müdahale devam ediyor
Şehit, harp ve vazife malulleri çocukları için eğitim öğretim yardımı ödemeleri başladı
Türkiye'de bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
Hollanda Başbakanı Schoof'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
İletişim Başkanı Altun: Türkiye artık terörle dizayn edilecek, edilebilecek bir ülke değil

Benzer haberler

Denizli'deki orman yangınına müdahale devam ediyor

Denizli'deki orman yangınına müdahale devam ediyor

Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'de tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Avcılar'da metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da metrobüsün motorunda çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Zeytinburnu'nda 4 katlı iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Zeytinburnu'nda 4 katlı iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet