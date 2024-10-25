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Şehit, harp ve vazife malulleri çocukları için eğitim öğretim yardımı ödemeleri başladı

Bakan Işıkhan şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocukları için 2024-2025 eğitim-öğretim yardımını bugün itibarıyla ödemeye başladıklarını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Şehit, harp ve vazife malulleri çocukları için eğitim öğretim yardımı ödemeleri başladı

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eğitim-öğretim yardımı ödemelerinin "e.sgk.gov.tr" internet adresinden sorgulanabileceğini belirtti.

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim yardımı sağlıyoruz. 2024-2025 eğitim-öğretim yardımını bugün itibarıyla ödemeye başladık. 18 bin 522 öğrencimize toplamda 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı gerçekleştireceğiz. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Her zaman yanınızdayız."

Açıklamada, 13 milyon 616 bin lira ilköğretim yardımı, 20 milyon 425 bin lira ortaöğretim yardımı ve 27 milyon 233 bin lira yükseköğretim yardımı yapılacağı açıklandı.

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