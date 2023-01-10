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Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Sebahatdin Zeyrek   | 10.01.2023
Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Ali Bilge/AA

İzmir

Başkarcı Dağı İsrafil Deresi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgenin dağlık ve sarp olması ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Söndürme çalışmalarına Denizli İtfaiyesi ekipleri de tankerlerle su taşıyarak destek veriyor.

Öte yandan jandarma ve polis ekipleri, tedbir amaçlı bölgeye girişleri kapattı.

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