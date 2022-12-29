Dolar
18.72
Euro
19.93
Altın
1,807.33
ETH/USDT
1,202.40
BTC/USDT
16,599.00
BIST 100
5,446.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Deniz ve Hava kuvvetlerinden Ege Denizi'nde fiili silah eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları tarafından Şehit Denizci Piyade Er Musa Kaya fiili silah eğitimlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 29.12.2022
Deniz ve Hava kuvvetlerinden Ege Denizi'nde fiili silah eğitimi

Ankara

Bakanlıktan yapılan videolu paylaşımda, manş hedeflerine başarıyla isabet eden hava savunma atışlarına ilişkin görüntülere yer verildi.

Açıklamada, "Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz tarafından Şehit Dz. P. Er Musa Kaya fiili silah eğitimleri gerçekleştirildi. Ege'nin Türk kara suları ve hava sahası içinde gerçekleştirilen eğitimde uçaklarımız tarafından çekilen manş hedeflerine hava savunma atışları başarıyla yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB'den Zonguldak ve Kocaeli'de iki okulda yaşanan şiddet olaylarına soruşturma
İçişleri Bakanı Soylu, Van'da araç teslim törenine katıldı
İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teknoloji ve bilişim sektörüne 7 müjde
Deniz ve Hava kuvvetlerinden Ege Denizi'nde fiili silah eğitimi

Benzer haberler

Deniz ve Hava kuvvetlerinden Ege Denizi'nde fiili silah eğitimi

Deniz ve Hava kuvvetlerinden Ege Denizi'nde fiili silah eğitimi

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB'den "Taarruz Helikopter Filosu" paylaşımı

MSB'den "Taarruz Helikopter Filosu" paylaşımı
MSB'den "korkusuzdur dağların efesi" paylaşımı

MSB'den "korkusuzdur dağların efesi" paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet