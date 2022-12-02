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DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı

Suriye'nin güneyindeki askeri muhaliflerin Dera ilinde düzenlediği ve terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları gün yüzüne çıktı.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 02.12.2022
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı

Azez

Baskına katılan ve ismini güvenlik gerekçeleri nedeniyle paylaşmak istemeyen bir askeri muhalif, AA'ya açıklamalarda bulundu.

Buna göre, Dera'nın Casim beldesinde bir grup DEAŞ'lı olduğu bilgisini alan Casim Devrimcileri grubu, 14 Ekim'de operasyon başlattı.

Grup, DEAŞ'ın hücre evi olarak kullandığı 3 ayrı eve ağır silahları kullandığı baskınlar yaptı.

Operasyon esnasında evlerden birinde DEAŞ elebaşının bulunduğunu bilmeyen grup, iki gün boyunca DEAŞ'lılarla çatıştı.

Askeri muhalif, "Ev ağır silahlarla ateş altına alındıktan sonra evde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın evin içindeki DEAŞ'lıların üzerlerindeki intihar yeleklerini patlatmasıyla meydana geldiğini düşünüyoruz." dedi.

Kaynağa göre, operasyonda DEAŞ'lıların bomba yapımında kullandığı malzemeler, örgütsel dokümanlar ve cep telefonları ele geçirildi.

O sırada evde bulunmayan DEAŞ elebaşının karısı Meysun Abdulkerim ise yakalanıp gözaltına alındı.

Muhalif grubun başlattığı operasyona, Rusya'nın Suriye'de Esed rejimine destek amaçlı kurduğu, eski muhalifler ile eski rejim askerlerinden oluşan 5. Kolordu mensupları da iki araçla destek verdi.

Rus veya Amerikan güçlerinin operasyona katılmadığı bilgisini veren askeri muhalif, Rusya destekli 5. Kolordu'nun ise öldürülen DEAŞ elebaşı ve yanındakilerin vücutlarından parça alarak DNA testi için Suriye'nin güneyinde Tanif'te yer alan ABD üssüne götürdüğünü ifade etti.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) önceki gün, ekim ayının ortasında Dera ilinde DEAŞ elebaşı Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi'nin muhalif grupların operasyonunda öldürüldüğünü duyurmuştu.



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