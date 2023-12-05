Datça'da denizde hortum oluştu
Muğla'nın Datça ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
Muğla
Yazı Mahallesi Knidos Antik Kenti açıklarında görülen hortum yaklaşık 5 dakika sürdü.
Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen hortum cep telefonuyla kaydedildi https://t.co/F3QouqEWxf pic.twitter.com/nRYKZq4ViF— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 5, 2023
Aslan Burnu mevkisinde oluşan hortum, herhangi zarara neden olmadan etkisini kaybetti.
Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.