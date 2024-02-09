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Datça ve Milas'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Datça ve Milas ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle ev, iş yeri, araç ve tarım arazileri zarar gördü.

Sebiha Arslan, Durmuş Genç  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Datça ve Milas'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi

Muğla

Datça'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, Emecik Mahallesi'nde yerini doluya bıraktı. Yaklaşık iki saat yağan dolu yağışı sonrasında yollar ve tarlalar beyaza büründü.

Emecik Mahalle Muhtarı Hüseyin Harıpçı, yaptığı açıklamada, dolu nedeniyle bir iş yerinin çatısının çöktüğünü, bir evi su bastığını, bir araç ve tarım arazilerinin de zarar gördüğünü ifade etti.

Milas ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve şiddetli dolu yağışı, kırsal mahalle yollarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

Dolu nedeniyle Milas-Ören kara yolunun kırsal mahallelerin bazılarında trafik durma noktasına geldi.

Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gürceğiz ve Bayır mahalleleri başta olmak üzere kapanan yolları açmak için iş makineleriyle çalışma yürüttü.

Öte yandan yağış ve fırtına dolayısıyla Gürceğiz Mahallesi'ndeki okulun istinat duvarı çöktü.


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