Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde kanser, ebola salgını ile mücadele ve uluslararası ortaklıklara ilişkin 3 ortak bildiri yayımlandı.

Fransa'daki G7 Zirvesi'nde kanser, ebola salgını ve ortaklıklara ilişkin bildiriler kabul edildi Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde kanser, ebola salgını ile mücadele ve uluslararası ortaklıklara ilişkin 3 ortak bildiri yayımlandı.

G7 Liderler Zirvesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliğinde Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde devam ediyor.

Zirvede bugün "Ukrayna ve Avrupa için barışı ve güvenliği inşa etmek", "Orta Doğu'daki krizlerle başa çıkmak ve istikrarı güvence altına almak" ve "Yeni ortaklık oluşturmak ve uluslararası dayanışmayı yeniden inşa etmek" başlıklı toplantılar düzenlendi.

Zirve kapsamında, karşılıklı yarar sağlayan ortaklıklara, kanser ve ebola salgını ile mücadeleye ilişkin 3 ortak bildiri kabul edildi.

G7 ülkelerinin yanı sıra Kenya ve Güney Kore'nin de desteklediği karşılıklı yarar sağlayan ortaklıklara ilişkin bildiride, liderler ortak refahın vektörü niteliğindeki kalkınma ve yatırım finansmanları konusunda uluslararası işbirliğine olan bağlılıklarını yineledi.

Ayrıca liderler en önemli ortak hedeflerinin, sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek, yoksulluğu azaltmak ve küresel şoklara karşı uluslararası dayanıklılığı güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Kanserle mücadeleyi hızlandırmaya yönelik ortak bildiride ise, kanser hastalığının her yıl yaklaşık 10 milyon kişinin ölümüne neden olduğu hatırlatılarak, 2050'ye kadar yeni kanser vakalarında yüzde 80 artış yaşanacağı, bunun toplumlar, sağlık sistemleri ve ülkelerin ekonomileri üzerinde giderek artan bir "yük" oluşturabileceğine dikkati çekildi.

Kanser taraması, teşhisi, tedavisi ve bunlara erişim yollarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulanan bildiride, kanserle mücadelenin teknolojik gelişmelere adapte edilerek hızlandırılması gerektiğinin altı çizildi.

Bildiride, uluslararası bilimsel ortaklığın derinleştirilmesi, herkesin kaliteli kanser tedavisine erişiminin güçlendirilmesi, çocukluk, ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde kansere ilişkin verilere erişimin hızlandırılmasının istendiği kaydedildi.

Söz konusu bildiride, G7 ülkelerinin kanserle mücadeleye yönelik çağrısını Brezilya, Mısır, Hindistan ve Güney Kore'nin de desteklediği belirtildi.

Öte yandan liderler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda'da görülen Ebola salgınına ilişkin de ortak bildiri yayınladı. G7 liderlerinin yanı sıra Mısır, Hindistan, Kenya ve Güney Kore’nin de desteklediği bildiride, bu salgının yarattığı sağlık güvenliği risklerine güçlü ve koordinasyon içinde yanıt verilmesi çağrısı yapıldı.

KDC'deki bölgesel çatışmaların salgınla mücadeleyi zorlaştırdığı kaydedilen bildiride, ortak amacın bu salgının daha fazla yayılmasını önlemek olduğu vurgulandı.

Bildiride, salgının etkisini azaltmak için tıbbi ve insan kaynaklarının yoğunlaştırılması, testler ve aşılar dahil hastalıkla mücadelede özel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için G7'nin seferber olmaya hazır olduğu kaydedildi.

Ulusal basının, Fransız diplomatik kaynağa dayandırdığı haberine göre G7 liderleri, fosil yakıtlar üzerindeki yaptırımlarla Rusya'nın üzerindeki baskıyı artırmak konusunda mutabık kaldı.

Aynı kaynak, G7 ülkelerinin, Ukrayna'ya hava savunma imkanlarının yanı sıra kendisini daha iyi koruması için imkanlar tedarik edeceğini belirtti.