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Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Sertan Usul   | 04.10.2021
Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 17.03'te Ege Denizi'nde kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 8,09 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 31 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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