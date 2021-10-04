Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 17.03'te Ege Denizi'nde kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 8,09 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 31 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.