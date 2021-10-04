Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hayvanlara destek olmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım." ifadesini kullandı.
Ankara
Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım." çağrısında bulundu.
Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım.#satınalmasahiplen#DünyaOrtakEvimiz#1kapsu1kapmama pic.twitter.com/4cFzWyI4Ru— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 4, 2021
Emine Erdoğan, paylaşımında kedi ve köpeklerle çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.