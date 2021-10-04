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Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hayvanlara destek olmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım." ifadesini kullandı.

Ahmet Sertan Usul   | 04.10.2021
Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı: Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu

Ankara

Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım." çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında kedi ve köpeklerle çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi.

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