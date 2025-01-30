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Danimarka'daki ilaç fabrikasının metalleri Kastamonu'dan

Üretiminin yüzde 95'ini ihraç eden Kastamonu'daki metal fabrikası, Danimarka'daki bir ilaç fabrikasının kurulumunu üstlendi.

Bilal Kahyaoğlu  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Danimarka'daki ilaç fabrikasının metalleri Kastamonu'dan

Kastamonu

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve metal işleri yapan fabrikanın sahibi Ayhan Kömeç, 15 yaşından itibaren Almanya'da yaşamaya başladı, yüksek makine mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı.

Almanya'da 2001 yılında şirket kurarak endüstriyel montaj işleri, makine montajı, metal işleri yapmaya başlayan Kömeç, 2008 yılında Türkiye'ye yatırım yapmaya karar vererek Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurdu.

Fabrika kazanları, makine parçaları, çelik konstrüksiyon ürünleri üretilen fabrikada 166 kişiye istihdam sağlayan Kömeç, üretiminin yüzde 95'ini 15 ülkeye ihraç ediyor.

Danimarka'da da büyük bir ilaç fabrikasının metal işlerini alan Kömeç, daha fazla ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor.

Danimarka'nın ardından Amerika'daki projeye başlayacaklar

Ayhan Kömeç, AA muhabirine, Danimarka'da büyük bir ilaç fabrikasının kurulumuna başladıklarını belirterek, "İlaç fabrikasının borulamalarını, çelik konstrüksiyonunu burada üretiyoruz. Bütün makine montajlarını da yerinde yapıyoruz. Yani burada ürettiğimiz her şeyin aynı zamanda montajını yapıyoruz." dedi.

Danimarka'da ilaç fabrikasının üretim tesisi için geçen yıl eylül ayında çalışmalara başladıklarını aktaran Kömeç, "Kolonlarını diktik, borulamalara başladık. Çelik konstrüksiyonunu yapıyoruz. Yani orayı işletip devrediyoruz. Hedefimiz 10'uncu ayda bitirmek. Çünkü 10'uncu ayda başka büyük bir projeye başlamamız lazım." diye konuştu.

Danimarka'dan önce Uruguay'da büyük bir projeyi tamamladıklarını ifade eden Kömeç, Danimarka'nın ardından da Amerika için imalata başlayacaklarını kaydetti.

Kömeç, dünyanın her tarafında büyük projelerde yer aldıklarına dikkati çekerek, "Kastamonu ve Kastamonu ihracatı için, teknik elemanların yetişmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Eleman bulmakta zorlanıyoruz, o yüzden İstanbul'dan, İzmir'den yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinden elemanları getirip işlerimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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