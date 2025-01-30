Beyoğlu'nda sahipsiz köpeklerin yolda yürüyenlere aynı noktada iki kez saldırması kamerada
Beyoğlu'nda sahipsiz köpeklerin bir ay içerisinde yolda yürüyen vatandaşlara aynı noktada iki kez saldırması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Istanbul
Keçeci Piri Mahallesi Aynalı Kavak Caddesi'nde bir ay içerisinde farklı günlerde 2 kişi, aynı noktada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
İki olayda da saldırıya uğrayanlar, yakındaki inşaatın güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kurtuldu.
Saldırı anları, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, caddede yürüyen vatandaşlara saldıran sahipsiz köpeklerin, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle dağıldıkları görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.