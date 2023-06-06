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Dalgıçlar, Van Gölü'nün derinliklerinde temizlik yaptı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dalgıçlar, Van Gölü'nden 10 çuval çöp ve çok sayıda araba lastiği çıkardı.

Harun Nacar  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Dalgıçlar, Van Gölü'nün derinliklerinde temizlik yaptı Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından "Türkiye Çevre Haftası" dolayısıyla Adilcevaz ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda, Van Gölü'ne dalış gerçekleştiren Doğu Deniz Derneği dalgıçları, farkındalık oluşturmak amacıyla gölün derinliklerinde temizlik yaptı.

Dalgıçlar, gölün zemininden araç lastikleri ile 10 çuval çöp çıkardı.

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, gazetecilere, ilçede misafir edilen depremzedelerin ve vatandaşların katılımıyla tekne gezisi ve kano yarışmaları düzenlediklerini söyledi.

Dalgıçların Van Gölü'nde temizlik çalışması yaptığını belirten Demir, Türkiye Çevre Haftası'nın bu yılki temasının "Temiz deniz, temiz dünya" olarak belirlendiğini anımsattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Doğan Yorulmaz ise amaçlarının farkındalık oluşturarak kendilerine emanet edilen çevreyi, doğayı ve dünyayı gelecek nesillere temiz bırakmak olduğunu vurguladı.

Yorulmaz, "Denizin ve çevrenin kirletilmemesi gerektiğinin altını çizdik. Dalgıçlarımız tarafından Van Gölü'nde temizlik yapıldı. Akabinde etkinlikler düzenledik. Programımızın amacına ulaştığını ümit ediyoruz." dedi.

Doğu Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol da "Çevreye duyarlı bir toplum oluşturmak ve farkındalık yaratmak adına yaptığımız bu dalışlarla vatandaşlarımızı bir nebzede olsa etkilediğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin gösteri sunduğu programa, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Turan, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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Dalgıçlar, Van Gölü'nün derinliklerinde temizlik yaptı

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