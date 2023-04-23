Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştireceği yeni nesil Altay tankına ilişkin Cumhurbaşkanlığından paylaşım yapıldı.
İstanbul
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni nesil Altay tankı hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni nesil Altay'ın test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.
Yeni nesil Altay tankı hayırlı olsun! 🇹🇷— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 23, 2023
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bugün yeni nesil Altay'ın test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştirecek. pic.twitter.com/9g2PDDSJXq
Paylaşımda Türk bayrağı emojisine ve Altay tankıyla ilgili görsele de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.