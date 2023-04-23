Dolar
19.40
Euro
21.33
Altın
1,983.00
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer’in Bahçeköy mahallesinde vatandaşlara hitap ediyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Kurulu’nda 23 Nisan Özel Oturumu’nda konuşuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Nurdağı'nda köy tipi kalıcı afet konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Belpınar Mahallesi'nde inşa edilen 14 köy tipi kalıcı afet konutuna depremzedeler taşınıyor.

Adsız Günebakan  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Nurdağı'nda köy tipi kalıcı afet konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı

Gaziantep

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki mahallede yaptırılan ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anahtar teslim töreni düzenlenen konutlara afetzedeler yerleşmeye başladı.

Afetzedelerden Mehmet Demir, evlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Demir, evlerin söz verilen tarihten daha önce tamamlandığını belirterek, yaşadığı duyguyu kelimelerle tarif edemeyeceğini söyledi.

Anşa Çetinkaya ise evin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Bizi evsiz bırakmadılar. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Gülnaz Kılıç da evleri, beklediklerinden çok daha güzel bulduklarını anlatarak, "İki bayramı bir arada yaşıyoruz. Ev sevincimiz, bayram sevinci, bir nebze olsun acılarımızı unuttuk." ifadelerini kullandı.

Remzi Kavak ise bayram günü yeni evlerine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kavak, mutlu ve huzurlu olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu, Allah bütün depremzedelere bunu nasip etsin. Evimiz dayalı döşeli, her şeyi dört dörtlük, çay kaşığından bardağına kadar var. Bize teslim edildi, Cumhurbaşkanımızdan anahtarı aldık." diye konuştu.

Evlerin yapımı 44 günde tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda kalıcı afet konutlarının temelleri, zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla mart başında atıldı. Köy tipi kalıcı afet konutları, TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak 44 günde tamamlandı.

"Devlet ve millet el ele" dayanışmasının yanı sıra kırsal dönüşümün örneği olan proje, akıllı köy uygulamalarıyla dikkati çekiyor. Proje kapsamında 14 köy evi, cami, köy konağı, ahırlar, kompost alanı ve çevre düzenlemesi yapıldı.

"Akıllı köy" konseptinde inşa edilen yapıda, evler akıllı sistemle yönetiliyor. Vatandaşlar, telefon veya bilgisayarlarına indirdiği "Akıllı Köy" uygulamasıyla elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerini uzaktan kontrol edebilecek, yangın ve su baskını gibi durumlarda önlem alabilecek.

Vatandaşlar, sürü takip sistemiyle hayvanının meraya çıkıp çıkmadığını, ne zaman doğum yaptığını, hangi aşıların yapıldığını ve doğan yavruların hangi anneden olduğunu da görebilecek.

Meteoroloji istasyonuyla hava durumunu anlık takip edebilecek vatandaşlar, don riskini, sıcaklığı, yağış durumunu görüp ekimini, sulamasını buna göre yapabilecek.

Ortak alanlar güneşten beslenecek

Akıllı köyün ortak alanları, cami ve köy konağında elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanacak.

Atık dönüşüm alanıyla evsel atıklar ayrıştırılabilecek, kompost alanında atıklar kompost gübreye dönüştürülebilecek. Böylelikle vatandaşlar bahçesinde ve tarlasında kullanabileceği kompost gübresini kendisi üretebilecek.

Köy konağında vatandaşlar, akıllı tahtayla çevrim içi eğitimlere katılabilecek, bilgisayarlarla araştırma yapabilecek, kütüphaneden faydalanabilecek.

Hayvansal ve tarımsal üretim alanlarında uzmanlarla eğitimlerin düzenlenebileceği köyde, bu sayede yöre halkı hem daha nitelikli üreticiler haline gelecek hem de üretimde verimliliği, kaliteyi en üst düzeye taşıyabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Anadolu’ya Boğaz geçişinde yunuslar da eşlik etti
Nurdağı'nda köy tipi kalıcı afet konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı
Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı
TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünde Birinci Meclis'te tören düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti

Benzer haberler

Nurdağı'nda köy tipi kalıcı afet konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı

Nurdağı'nda köy tipi kalıcı afet konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan, açık ara bir farkla Cumhurbaşkanı olmalıdır

Nurdağı'ndaki ilk kalıcı konutlar "akıllı köy" uygulamasıyla sahiplerine teslim edilecek

Sanatçı Haluk Levent, Nurdağı'nda depremzedelere konser verdi

Sanatçı Haluk Levent, Nurdağı'nda depremzedelere konser verdi
Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinin yapım aşaması havadan görüntülendi

Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinin yapım aşaması havadan görüntülendi
Adıyaman'da yapılan "Şahinbey Çarşısı" tamamlandı

Adıyaman'da yapılan "Şahinbey Çarşısı" tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet