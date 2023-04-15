Cumhurbaşkanlığından Kocaeli Şehir Hastanesi paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.
İstanbul
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak Kocaeli Şehir Hastanesi'nin 1218 yatak, 218 poliklinik, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 63 ameliyathane ve depreme karşı 1069 sismik izolatör kapasitesine sahip olduğu belirtildi.
Açılışını bugün Cumhurbaşkanımız @RTErdogan yapacak.— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 15, 2023
✅ Kocaeli Şehir Hastanesi
👥 1.218 yatak kapasitesi
🔢 218 poliklinik, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 63 ameliyathane
🎯 Depreme karşı 1.069 sismik izolatör pic.twitter.com/guEMOOimEN
Paylaşımda hastaneye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.